新竹市長高虹安今年以來爆發多起爭議事件，先是被北檢起訴立委任內涉嫌貪污助理費，接著又遭指控坐名車、住豪宅、跟建商有牽連。但有鄉民昨(22日)在PTT指出，新竹人其實並不在乎高虹安的負面爭議，反而更看重「這件事」，因此高就算重選也能贏，引發熱烈討論。

一名網友22日在PTT《政黑版》發文提到，「之前有看過說新竹人每天就是竹科住家兩點一線的生活，他們只在意哪裡還有可以買的房子，什麼小兔帳本，保時捷接送根本就不在意，而且高虹安的那種理工女形象正中新竹人胃口，所以現在高重選也是穩贏，真的是這樣嗎？」

對此，有鄉民直言，「新竹有錢人一直買房，租給竹科新鮮人，手上好幾套房產，怎會不希望房地產一直漲價呢」、「新竹人努力工作，享受生活，不是哥布林」、「竹科人好像不怎麼在意，原生新竹人有些蠻不爽的」、「一群不住新竹的在那邊喊燒」、「我住新竹快四年了 周遭根本沒人在意」、「新竹人不在意，下次選還是投安的居多」、「理工男對古蹟無感，但是對名下房價蹭蹭漲的豪宅超級有感。」

不過也有網友提出其他意見，留言「男的輪班沒空，女的喝下午茶沒空」、「我新竹朋友比較在意雞蛋」、「不在意，覺得都是外縣市吃飽太閒」、「其實都不太在乎，他們只在乎分紅領多少，今天要不要輪班加班」、「看新竹版就知道了一堆外地人喊燒」。