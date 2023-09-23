政府設定2023年來台旅客人數達600萬人次、2024年恢復疫前1186萬人次目標，為接待國際旅客及疫後復甦的國旅市場，旅宿業者配合提供穩定房源及優良的品質服務，台灣旅宿業獲全球訂房平台Agoda全球傑出飯店「金環獎」第2名，可見在國際上具強大競爭力。

觀光署此次特邀天成集團及老爺集團，22日赴花蓮國立東華大學，向相關管理學院學生分享飯店品牌特色、職缺與相關福利說明及旅宿業成功職涯案例等，讓學生了解未來職涯規畫、激盪出新火花，以提升年輕族群投入旅館工作意願，使旅宿業徵才觸角開拓更多元領域。

為紓解旅宿業面臨的缺工問題，觀光署表示，除將持續透過媒合學校與業者辦理人才招募說明會外，針對旅宿業雇用房務、清潔新進服務人員將發給補助金，盼為旅宿業注入充沛人力，有效改善旅宿業缺工問題，穩定提升昇服務品質及量能，迎接旅遊市場恢復榮景。