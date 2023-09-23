林嫌利用臉書投放廣告，「一邊看片、一邊賺錢」、「看片發呆、邊看邊賺」等廣告，誘使被害人加入投資群組、詐騙民眾金錢。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

詐團的詐騙廣告張貼在Facebook（臉書）、Instagram（IG）等社群網站，打出「一邊看片、一邊賺錢」等噱頭，誘騙民眾加入詢問。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局刑大執行網路巡邏，破獲以林姓犯嫌為首的假投資詐騙機房，先製作投資賺錢之詐騙廣告，並張貼在Facebook（臉書）、Instagram（IG）等社群網站，打出「一邊看片、一邊賺錢」等噱頭，誘騙民眾加入詢問，卻盜取民眾金錢、個資及金融帳戶，有被害人被騙到血本無歸。

警方調查，林嫌利用臉書投放廣告，「一邊看片、一邊賺錢」、「看片發呆、邊看邊賺」、「1分鐘入帳30元」、「當天最高入帳5400元」、「一個月入帳6位數」等字眼，詐騙集團先利用該廣告，吸引民眾依據廣告內容提供之資訊，加入犯嫌提供的通訊軟體加LINE好友。

刑大偵四隊長林宏霖說，詐團成員使用LINE假冒投資公司的客服人員，以詐騙話術誘使被害人加入投資群組，被害人進行投資後，會以小額出金方式取得被害人信任，隨後再讓被害人投入更大量的現金，導致有被害人血本無歸於是報警。

警方發現，警方在查緝過程，林嫌竟學電影「蜘蛛人」躲在出租套房窗外仍遭警方逮捕；當場查扣電腦主機、筆記型電腦、智慧手機等證物皆遭警方查扣，將林嫌等6人依詐欺罪移送，初步清查被害人約200餘人，詐騙金額達2000萬餘元。

警方提醒，民眾在網路接觸「保證獲利」、「穩賺不賠」等廣告，大多都是詐騙，尤其股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，以避免受騙；呼籲民眾勿因高薪淪為詐團成員，除面臨刑期，要將詐騙款項返還被害人，法定代理人連帶負損害賠償責任，後果得不償失。