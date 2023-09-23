晶圓代工龍頭台積電今年的高點曾衝上594元，跌到9/22(昨)最低點522元，波段跌幅超過13%，台積電近期股價表現弱勢引發網友討論。有網友分析是海外建廠成本高加上高階製程晶片供過於求。

有網友在PTT以「台積電是在跌什麼的？」為題發文表示，台積電2023年走勢除了6月中那一波上漲之外，基本上就是一路跌，跌了快一整季，彈都不彈，說美國廠利空也合理，說3奈米不如預期好也合理，「是不是台積電有什麼不可告人的隱憂？」

其他網友紛紛表示，「台積電最大的未爆彈就是海外建廠，日本還好一點」、「海外廠蓋不完，建廠成本一直加，比稼動率下滑還慘」、「被美國綁架成本拉高，未來技術也不好提升，隱憂」、「海外建廠侵蝕利潤、高階晶片目前供過於求，這樣股價還能不跌？」、「成熟製程多殺多、高階製程卡住需求不高，三星英特爾虎視眈眈」、「因為高階製程要被大陸取代了吧」。

也有網友分析資金面問題，「主要是矽谷銀行的借貸結束，大部分銀行都還款了，按照這個速度，市場的錢流動會越來越困難」。

值得關注的是，台積電已遭外資連續5個交易日調節持股，累計賣超超過9萬張，也導致股價持續破底，下探4個月新低價。