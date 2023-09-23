台灣民意基金會今公佈最新民調，行政院長陳建仁上任七個多月，對內閣施政，不滿意破四成，相較上個月，滿意者遽減 9.2 個百分點，不滿意者增加 3.7 個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，一個月內流失 9.2％支持者，一個百分點約19.5 萬成年人，等於流失近 180 萬支持者，其中超過八成是鐵粉。

游盈隆認為，選舉年間，執政表現攸關執政黨選戰成敗；如果再出現一 兩個類似近期進口雞蛋風暴的「猛爆性突發事件」，那就是八年魔咒應驗的時候。

對於陳建仁所領導內閣的整體施政表現？」7.4％非常滿意，32.3％還算滿意， 23.7％不太滿意，16.7％非常不滿意，15.7％沒意見，4.2％不知道、拒答。

顯示不到四成滿意過去七個多月陳內閣整體施政表現，同時有四成出頭不滿意。不滿意者比滿意者多 0.7 個百分點。

游盈隆說，這項發現傳達了一個重要訊息就是，陳建仁組閣七個月後，國人對其整體 施政表現，滿意與不滿意各半，看法分歧，完全沒有共識可言。這對陳內閣無 疑是一個重要警訊。

和上個月相比，國人對陳內閣施政表現，滿意者遽減 9.2 個百分點，不滿意者增加 3.7 個百分點。

他說，一來一往，使得陳內閣原本上個月滿意 度高於不滿意度 12.2 個百分點，如今逆轉成不滿意度高於滿意度 0.7 個百分點，形成一個戲劇性大轉變。從另一個角度看，陳內閣在一個月內流失 9.2％支持者，一個百分點約等於 19.5 萬成年人，等於是流失近 180 萬支持者，其中超過八成是鐵粉，很不尋常。原因可能不只一個，但近期進口雞蛋風暴肯定是其中關鍵因素。

他說，陳內閣成立，台灣民意基金會自 3 月起共做了六次關於其施政滿意度調查，撇開九月這次不談，陳內閣在過去六個月，民眾滿意度最高 49.7％，最低 45.6％，以一個較寬鬆的標準看，到目前為止，大致是一個中等民意支持度的內閣，不能算高，但也不是特別低，比林全時期 好，但比賴蘇內閣全盛時期還有一段不小的距離。

他說，過去六個月（不含九月），最高 36.6％，最低 26％，整體表現不算太差，但是納入九月民眾滿意度和不滿意度，便可發現近期整體民意氣候變 了，九月國人對陳內閣施政表現滿意度 39.7％，創下陳內閣成立以來新低紀錄；同時，不滿意度 40.4％，也創下成立以來新高紀錄，形成時下一般人所說 的「死亡交叉」。

游盈隆表示，今年是總統與立委大選年，執政黨執政表現好壞攸關選戰成敗，若選民感覺此時此刻執政黨表現不夠好，自然會拖累總統與立委選情。當 2024 總統與立委選舉已剩不到四個月，國人對 陳建仁內閣施政表現出現褒貶不一、模稜兩可的狀 況，無疑將對選情投下一顆超級變數。