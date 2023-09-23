屏二分隊陳柏翰的家屬一早就到殯儀館認屍，陳母確認名單後，難掩悲痛地趴在桌上哭泣。（照片 / 林和生攝）

屏東高爾夫球代工廠「明揚國際」昨（22）日驚傳爆炸，深夜已拉出3名消防員殉職遺體，其中失聯名單屏二分隊陳柏翰家屬一早到殯儀館認屍。陳母經名單確認，難掩悲痛、趴桌抱頭哭泣，走路時更需旁人攙扶，但由於遺體尚無法比對，此部分仍待DNA比對。截至目前為止，屏二分隊一次痛失3位弟兄，氣氛明顯低迷。

「基隆市消防局-角落消火伴」今一早於臉書發文，向弟兄殉職勇消陳柏翰致以悼念：「柏翰，任務結束了！長夜漫漫，最終還是得到令人悲痛的訊息！0922屏東工廠惡火，造成4名消防員殉職，其中一名殉職消防員陳柏翰，曾任本局信二消防分隊隊員，個性開朗樂觀的190大男孩，是同仁眼裡的開心果，謝謝祢，曾經陪伴過我們。#任務結束了柏翰#請祢一路好走。」

打火弟兄們也紛紛於該貼文底下留言，表示哀悼，「調回去那麼多年了，卻在新聞聽到你的消息，小蝦一路好走」、「無法接受，兄弟一路好走，下輩子別再當消防員」、「難過……任務完成，弟兄辛苦了！」、「元旦學長一路順風⋯你是永遠的英雄！」