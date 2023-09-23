每每提到BMW X5車系，總是不忘重提1999年首度推出的第一代X5，當時BMW以極具前瞻性的眼光定義全新SAV（Sport Activity Vehicle）豪華運動休旅，不僅贏得全球消費者熱愛，在品牌家族中有著極為重要的地位，在國際車壇上更具有劃時代的意義，全新世代的X5擁有更多先進科技，再次定義SAV豪華運動休旅新樣貌。

眼前這台X5，外觀揉合新世代設計語彙的黑色多邊形下氣壩、一體式雙腎型水箱護罩，搭配更具識別性箭矢造型日行燈，以及可展現有如心跳般律動的HEARTBEAT方向燈，保桿兩側大面積的Air Curtain垂直氣簾，以及能充分展現力量與粗獷姿態的M Sport外觀套件，由車頭的右前方看去，特別能感受其強烈的運動氣息。

試駕車X5 xDrive40i M Sport搭載BMW TwinPower Turbo直列六缸引擎、新世代48V高效複合動力科技與Steptronic運動化八速手自排變速箱，可輸出381匹最大馬力與520牛頓米的峰值扭力，0-100km/h加速僅5.4秒就能完成。特別的是全新xDrive智慧型可變四輪傳動系統與DSC動態穩定控制系統，可依照不同路面狀態將動力輸出主動分配於前軸與後軸。試駕車更搭載M跑車化電子懸吊，能創造出更優異的車輛動態表現與駕馭樂趣。

為了營造X5豪華舒適的乘座空間，品牌除了在雙前座貼心標配有電動腰靠、加熱功能外，在2975mm接近3米軸距車室配置了全景式電動玻璃天窗，提供全車乘客絕佳的採光與視野；40/20/40分離傾倒後座椅背與電動尾門啟閉系統（含感應式啟閉功能），可大幅提升載物的便利性，為車主提供多樣化的生活機能。

Sensafin透氣皮質內裝與全景玻璃天窗。（陳大任攝）

受惠於長軸距帶來舒適的後座空間。（陳大任攝）

40/20/40分離式後座可向前傾倒打平。（陳大任攝）

LED尾燈採取上下左右對稱設計，橫向由寬粗向中央收合為細長，正好融合為X字樣。（陳大任攝）

這次試駕讓人更驚豔的是品牌導入的多項新科技，如BMW Operating System 8.5操作介面、豪華型四區恆溫空調、奈米微粒空調濾網、16具揚聲器的harman/kardon高傳真音響系統、全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技、全新手機遙控停車、及記憶路徑停車輔助，其中有些配備在對手陣營還需加價選配，但X5已列為標配。

首先映入眼簾的是「BMW Operating System 8.5操作介面」，較前版新增快捷選單，可以滑動捲軸的方式，更直覺的找到想使用的功能，大幅提升操作效率，前方的數位虛擬儀表也具備了AR擴增實境導航功能，方便駕駛者更精準地掌握行車動線與車況；此外，手機數位鑰匙2.0可發動車輛，靠近即自動解鎖、離開自動上鎖。

不僅如此，試駕車還具備了遠端遙控功能，車主可利用手機啟動《My BMW》APP，遙控車輛「前進/後退」與「自動停車」功能，前者相當適合運用在狹窄的停車格，可讓直進或直退，免除了在夾縫中上下車的窘況；後者則適用於固定的停車地點，如住家的車位，在臨近記憶路逕時，即可選擇交由車輛自動行駛至預先設定好的停車位。

12.3吋虛擬數位儀表（左）與14.9吋中控觸控螢幕構成懸浮式曲面螢幕。（陳大任攝）

全新BMW Operating System 8.5使用者介面首見QuickSelect快捷選單。（陳大任攝）

抬頭顯示器資訊豐富，地圖路線指引清晰明確。（陳大任攝）

標配的M Sport套件包括M跑車化電子懸吊Comfort/Sport可調功能（見圖）。（陳大任攝）

可精準顯示前方路況的AR擴增實境導航功能，並可即時展示方向導引。（陳大任攝）

在定速模式下可使用自動變換車道，只要連續輕按方向桿兩下即可啟動。（陳大任攝）

當車輛進入狹窄巷弄時即會啟動周邊的鏡頭，提供駕駛全方位視角。（陳大任攝）

藉由《My BMW》APP可遠端遙控「前進/後退」與「自動停車」功能。（陳大任攝）

遙控停車功能選擇畫面。（陳大任攝）

最遠可記憶200m的自動倒車輔助以及記憶路徑停車輔助功能。（陳大任攝）

記憶路徑多達10組，只要接近預設地點即會跳出對應的路徑。（陳大任攝）

在自動停車輔助系統啟動下，車輛會依前先記憶路線自動 轉向。（陳大任攝）

使用輔助停車功能停妥愛車後，離開時即可啟動自動駛離功能。（陳大任攝）

這次試駕，本報特別出了一道停車難題給X5，X5不僅要先經過一個略寬於車身的狹窄圓環，出圓環後還要倒車進入到設定的停車格內，全程大概50公尺，在記者先行完成了一次路逕記錄之後，第二次就把停車的工作交給X5，X5接手後即會自動控制速度，期間包含前進、轉彎、倒車等動作，全程也會進行偵測，結果一氣呵成，讓人相當驚豔。