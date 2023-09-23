屏東明揚國際高爾夫球工廠22日晚間發生爆炸，釀上百人受傷、多名消防員殉職。一名網友踢爆，該工廠是「血汗工廠」，並轉貼Google評論區的留言，稱該公司前員工都留1星負評，控訴公司血汗，薪資低、環境髒亂，還會強迫加班。

一名網友在PTT發文表示，發生爆炸的「明揚國際科技公司」似乎是血汗工廠，查詢該公司Google評論區，發現許多曾在該公司工作的員工，在Google留下1星負評。

一名前員工痛批，「爛死人的公司，薪資低、環境髒亂，到處是粉塵，塗裝部都是漆味，新進人員只有被欺負的份，即便是主管，也會一直被調來調去支援，品檢主管還會安排一堆雜事，有異常也不准另外檢驗，能瞞過去就出貨，有問題也不能反應」。

也有前員工爆料，「血汗工廠強迫加班，本薪只有21150元，加一堆津貼才超過底薪，重點是加班費要用本薪算，基本上給一點點錢做得跟狗一樣，要進來的請三思，自認奴性強的可以試試」。

根據屏東地院2011年判決書，曾有5名員工控訴明揚國際違反勞基法，要求員工超時加班，且工作環境惡劣，要求明揚給付資遣費獲准。