●安聯投資管理公司（Allianz Investment Management）資深投資策略師Charlie Ripley表示，投資人正逐漸在習慣這些更高的利率水準，以及未來這對風險資產意味著什麼。

●Harris Financial常務合夥人Jamie Cox表示，投資人現在正擔心著政府關門，市場就是有些在觀望它何時發生，然後試圖去忽視可能持續時間。

●Horizon Investments投資組合管理部門主管Zachary Hill表示，本周就是一些聯準會相關消息撞上過於樂觀的股票投資人。投資人想要「利率到頂」行情已經想了將近一年，但聯準會主席鮑爾本周發表的談話和最新發布的點陣圖清楚表明，聯準會認為我們尚未到達那裡。本周的股市表現就是在消化這個現實。

●Dakota Wealth資深投資組合經理Robert Pavlik表示，有很多因素不利於軟著陸，這是聯準會需要留意的事，提高利率可能讓經濟陷入衰退。

●美國對沖基金大鱷阿克曼（Bill Ackman）表示，其創辦的對沖基金Pershing Square Capital Management仍然看空債券，因為通膨仍將居高不下。他認為無論聯準會主席鮑爾多少次重申央行的目標是2%，長期通膨率都不會回到2%，因為汽車工人罷工可能導致薪資大幅提高，進而加劇通膨壓力。此外。將製造業務外包給中國的長期通縮效應已不復存在，同時也必須考量能源價格上漲的影響。阿克曼認為美國30年期公債殖利率將進一步上揚，5.5%是合適的水準。

這個看法與PIMCO前投資長、有「債券天王」稱號的葛洛斯（Bill Gross）相互呼應。葛洛斯表示，就算聯準會已經完成升息，債券投資者的苦難也還沒結束。由於通膨僵固和政府大撒幣導致赤字不斷擴大，債券市場將迎來前所未見的連續第三年虧損。