澎湃新聞報導，保證小學每周開設5節體育課，推動落實初中每周開設4節體育課，推動高中每周開設4節體育課，保障每天校內外運動時間不少於2小時……近日，中共上海市委教育工作領導小組印發了《上海市促進中小學校體育工作高品質發展 進一步提升學生體質健康水準行動方案》（《行動方案》），該行動方案共六大行動二十條舉措，被稱為「體育20條」。

「體育20條」同時明確，將學生參加比賽、運動技能情況納入綜合素質評價體系，將學生體質健康水準納入對各區、學校績效考核評價，學生體質健康持續下降的區，對相關教育行政部門和學校負責人進行約談等。

上海市教委和部分區教育局代表解讀「體育20條」稱，《行動方案》提出六大行動，包括：場地設施升級行動、教育教學提質行動、賽事育人增效行動、家校社協同共育行動、多元評價引領行動、組織保障強化行動，共20條具體措施。

上海將全面提升校園體育場地設施建設水準和保障能力，為學生參加日常體育鍛煉提供有利條件，推動落實場地設施建設標準，新建學校嚴格按標準配置體育場地，「五個新城」及有條件的郊區進一步提高標準，推進「一校兩運動場」建設，36班以上規模高中原則上須配置400米環形跑道。

將青少年學生作為重點人群納入區域體育場地統籌保障範圍，推動場地設施拓展升級，靈活打造「微操場」，建設校園體育運動智慧場景，推廣運動休整室。

鼓勵社會場館資源為學校提供支持，鼓勵向學生公益開放，並將每年9月第3周的星期六設為社會體育場館「青少年健身公益開放日」。

上海將聚焦學生運動能力、健康行為和體育品德學科核心素養培育，實施「知識＋體能＋技能」課程內容，基於「雙新」要求，深化「學練賽評」一體化教學方式轉變，因材施教改進教學方法，以高品質育人理念、育人課程、育人課堂引導育人方式變革。

完善「健康知識＋基本運動技能＋專項運動技能」教學模式，教會學生科學鍛煉和健康知識，促進學生在基礎教育階段掌握2-3項運動技能。

進一步保障中小學生體育運動時間，保證小學每周開設5節體育課，推動落實初中每周開設4節體育課，推動高中每周開設4節體育課，保障每天校內外運動時間不少於2小時。以數位化手段賦能課堂運動監測，提升運動強度，確保運動安全。

強化師資隊伍配備，配齊配足配強體育教師，大力培養體育名師、領軍後備人才和有教練員、裁判員資質的體育教師。