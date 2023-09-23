幕後直擊！彰化建縣300年「上吧 彰化!!藝起慶生」開幕演唱會今晚登場，超強卡司齊聚彰化體育場，其中「超強回憶殺」草蜢22日晚間現身彩排。(吳建輝攝)

幕後直擊！彰化建縣300年「上吧 彰化!!藝起慶生」開幕演唱會今晚登場，超強卡司齊聚彰化體育場，其中「超強回憶殺」草蜢22日晚間現身彩排，彰化縣長王惠美特別「探班」，準備爌肉飯、肉圓及肉包等彰化知名小吃，草蜢也說，他們會全力以赴，把最好的演出獻給大家。

萬眾期待的彰化博覽會「上吧 彰化!!藝起慶生」開幕演唱會， 今明2天在彰化縣立體育場熱力開唱，香港天團草蜢首次到彰化開唱，一起為彰化建縣300年慶生喝采，彰化縣長王惠美作為東道主，特別在綵排空檔準備多樣彰化小吃與草蜢一同享用。

王惠美表示，草蜢是香港天團，在臺灣老中青3代都有草蜢的粉絲，連2天的演唱會眾星雲集，也歡迎全國鄉親一起到彰化，與所有彰化人共同感受彰化300歲的喜悅，吃美食，抽大獎，聽演唱會。

草蜢說，這是他們第1次到彰化演出，彰化的天氣很好，還有有很多美食，很多地方特色美食小店，與台北的店很不同，更有別於香港，像是爌肉飯、肉圓及肉包都讓人忍不住大快朵頤，這次演唱會會全力以赴把最好的演出獻給來到彰化的所有朋友。

縣府也表示，為避免大量人車潮造成交通擁擠，縣府有規畫市區接駁車，建議民眾在彰化火車站和彰化縣政府周邊搭乘接駁車前往演唱會現場；另外今明服務台的西北門、西南門有發送生日好禮， 包括「紅蛋＋蔬菜餅乾」、「白蘭氏雞精＋蜜麻花」各1500份，若發完則改發螢光棒750份，每日下午5點半開始，數量有限，送完為止。