行政院長陳建仁昨(22日)到立法院進行專案進口雞蛋專案報告並備質詢。國民黨立委李貴敏質詢時指出「缺蛋問題其實並不是今年發生，2022年3月我就已經提醒市場上有缺蛋問題，去年11月我又提一次，院長您記得我在總質詢今年年初...」，但她話還沒說完，陳就說「我不記得，因為我1月才上任」。

此時李貴敏則說，「我還沒講完，我說等到今年總質詢，3月份我請教你陳吉仲說不會有缺蛋問題，你認為他有沒有辦法解決，你的回答是他有辦法」。陳建仁回應，「對，我那時候對他有信心」。

李貴敏接著說「所以我要請教你，當時你是被騙還是跟他是共犯?」陳建仁回，「他跟我講他有信心」；李再追問，「那你相信總要有理由，3月的時候你信誓旦旦，你說沒有問題，相信陳吉仲一定能解決，我要請教你，當時你是被騙還是說你跟他是共犯?當時你就已經知道有缺蛋問題、有這麼棘手不能夠解決的事情，但還是要跟全民講說蛋是可以解決的?」陳回，「當時是真的不知道，我覺得我不是被騙，而是農業部當時在估計蛋的供應的時候....」。李貴敏則是認為「所以你是被騙，我尊重」。