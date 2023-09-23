蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，在全世界掀起搶購潮，日本也不例外。不過，在日本購買蘋果新機多了另一項誘因，由於日圓匯率持續走貶，日本的iPhone 15系列售價在全球第2便宜，僅次於中國。台灣則是第5便宜。

富士電視台新聞網（FNN）報導，iPhone 15系列在日本時間22日上午8時正式販售，受日圓貶值影響，最入門的iPhone 15 128G售價為12萬4800日圓（約新台幣2萬7000元），最貴的iPhone 15 Pro Max 1TB則是24萬9800日圓（約新台幣5萬4000元），實際到手需要等待約2個月。

位於東京表參道的蘋果專賣店一大早就聚集排隊人潮，警方出動在店前維持秩序。

日本這次開賣iPhone 15與以往不同，需要事前預約才能取貨，但也有些人抱著轉賣目的，直接跑來排隊購買。他們發現沒辦法進入店內後開始抗議，一度引發騷動。

共同社報導，根據民間研究機構調查，日本的iPhone 15系列在全球販售的38個地區與國家中是第2便宜，僅次於中國。

MM總研以9月13日的匯率為基礎，把最入門的iPhone 15 128G各地售價換算成日圓做比較。

最便宜的中國售價12萬2429日圓，接著依序是日本售價12萬4800日圓、香港售價13萬170日圓、美國售價為13萬2731日圓、台灣則是13萬5909日圓。

台灣和日本售價相差約1萬1000日圓，相當於台灣遊客到日本購買可省下新台幣約2300元，但需要留意恐無法立即取貨，而且日本販售的手機即使在靜音模式下拍照也會發出聲音，這一點也需要注意。

售價最貴的是土耳其，足足要27萬7772日圓，是日本和台灣的2倍多。第2貴的巴西也要22萬1182日圓。