知名作家李昂近來搭捷運時身體不適，要求坐在博愛座的年輕人讓座，沒想到對方似乎不理會，讓她直接在臉書發文公審，並喊話台北市長蔣萬安「明訂博愛座使用方式」，有「重機女神」封號的YouTuber咪妃，也發表對於博愛座的看法，強調無疑成為某些人情勒的工具。

咪妃表示作家李昂的「博愛座」議題引發討論，讓她回想起某次搭公車時，車上空位只剩下博愛座，由於當時已經筋疲力盡，便直接坐在博愛座上休息，沒想到一位長者見狀立刻嘲諷：「你年輕人好手好腳還坐在博愛座喔？你們現在年輕人是有沒有家教啊？」當下讓她感到相當錯愕，無奈表示：「博愛座出發點雖好，但被某些人拿來情緒勒索」。

咪妃指出「讓座」主要出自人的善念善心，未料卻被當成「理所當然」的情況來情勒，導致不讓座的乘客變成罪大惡極的人，必須得遭到全民公審，因此常看到「車上站著的人超多，但沒有人敢去坐博愛座」的奇景，對於李昂嘲諷不讓座的年輕人「可能是中學生懷孕」，讓她反嗆：「沒必要去嘲弄說是那些中學生因為懷孕才不讓座，這樣真的不會顯得你有多高尚」。

咪妃的一番言論，讓網友大表認同：「博愛座已經失去良善的初衷，是時候廢除了」、「博愛座真的是不該淪為道德綁架的一種藉口，有需要的人就能坐，取消或許是好方法」、「有需要別人讓座就開口，這社會沒冷漠到讓你孤身一人面對困難」。