金V獎主視覺，活動主題為「V世代～讓台灣成為V的形狀」。（公視提供）

公共電視昨（22日）宣布，專屬VTuber界的「金V獎」即日起開始徵件，並將在2023年12月31日線上直播頒獎典禮。

公視表示，近年台灣VTuber產業蓬勃，每年出道百位以上VTuber，為了鼓勵更多優秀創作者，公視與小倉電子企業社將2019年既有的VTuber跨年紅白節目擴大舉辦為「金V獎」，設立「年度最佳男V」「年度最佳女V」「年度最佳企劃」「年度最佳原創歌曲」「年度潛力新星」五個獎項，並提供獎金和虛擬獎牌，期望透過媒體影響擴大觸及，讓更多人認識VTuber的魅力。

本屆金V獎評審團也由各領域專業人士組成，包括走鐘獎創辦人「呱吉」邱威傑、侍達遊戲美術總監「USAGIHIME 兔姬」、虛擬歌手夏語遙製作人「ERIC」、開拓動漫事業有限公司專案經理曾蓉珮、直播主「Gairaku」，以及智冠科技董事長兼總經理王俊博，從動漫、美術、音樂、活動、社會影響力等多元指標出發，共同評選屬於VTuber的榮耀。

今年活動主題定調為「V世代～讓台灣成為V的形狀」，除了為頒獎典禮打造虛擬3D舞台、豪華歌舞表演以及精彩脫口秀外，也會延續往年的VTuber紅白傳統，所有報名「年度潛力新星」獎的VTuber都會以馬拉松形式在線上播出。

近年公視積極投入VTuber產業，2022年推出實驗性VTuber企劃「小媒」，以搞笑輕鬆的大頭形象引發社群討論；近日宣布二期生「海月粼粼」預計於10月3日進行首次直播。除了原創IP角色製作外，公視也推出二期新聞專題，深度探討產業營運動態。

相關徵件報名辦法詳見金V獎官網：https://www.goldenv2023.com/

金V獎官方推特：https://twitter.com/goldenv2023