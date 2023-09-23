專門生產高爾夫球具的屏東明揚國際科技公司22日傍晚5點多發生爆炸，造成4名消防員殉職，100人受傷，6人失蹤的慘劇，現場仍在開挖救援中。侯友宜競選辦公室23日上午緊急發布訊息，強調今日公開行程，除「2030AI教育年會論壇」外，其餘公開行程均取消。

侯友宜今原訂晚間要參加侯友宜、羅明才大文山區後援會成立大會，不過因屏東大火還在救援，因此侯友宜宣布取消晚間行程。侯辦表示，侯友宜並向殉職消防弟兄及罹難者，表達哀悼，祈願救災工作平安順利，逝者安息、傷者康復。