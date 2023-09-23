屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」昨大爆炸，目前已逾百人輕重傷、多名消防員殉職。消防專家林金宏聞訊一夜難眠，認為國內多數企業或工廠對於安全管理都是「得過且過」。他感嘆表示，重大火災發生後，大多企業並不會因此倒閉，「老闆一樣安居樂業，但罹難者家庭卻因此破碎。」並喊話這些不重視安全的老闆，「你晚上真的睡得著覺嗎？」

林金宏今天一早在臉書發文表示，屏東一家工廠發生爆炸，「內心非常沉重，實在睡不著。」他提到日前對國內幾十家企業授課，出了一份考題測試基本災害應變知識，大家自評成績為64分，實際得分僅有34分，但課後也沒有企業詢問該如何改善，「這就是我們現在安全管理常見的生態，得過且過，但萬一過不了，就是悲劇。」

林金宏直言「這是很沉重的問題」，很多工廠及企業只有表面重視安全，本質並不重視，尤其大家都在推動ESG（環境、社會、公司治理），重點都放在節能減碳的E，至於跟安全最有關的G（公司治理）在勞工安全部份還有部分揭露，消防安全則著墨甚少。

「沒有重視消防安全，E做得再好，公司一樣倒閉。」林金宏直言，消防安全絕對是企業永續經營必須重視的環節，政府在ESG的推動上，是否應該增加一些力道在消防安全上？

他認為，公司如果漠視安全，因火災造成倒閉，老闆是咎由自取，但可憐的是這些火災往往伴隨著罹難者的家庭破碎，消防同仁付出生命、血淚的代價，實在令人不捨。「更讓人遺憾的是重大人命傷亡的火災發生後，多數企業（工廠）並不會因此倒閉，老闆一樣可以安居樂業，但罹難者家庭卻因此破碎，這些不重視安全，不願事前做好PLAN的企業老闆，你晚上真的能安心睡得著覺嗎？」