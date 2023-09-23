義大利前總統納波里塔諾（Giorgio Napolitano）今天辭世，享耆壽98歲。納波里塔諾曾是共產主義者，他在2011年協助義大利度過債務危機。

路透社報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）辦公室與其他政治人物還有梵蒂岡等地紛紛表達哀悼。

義大利現任總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）說，納波里塔諾帶頭為「義大利與歐洲的社會發展、和平與進展打了重要戰役」。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）向納波里塔諾的遺孀比托尼（Clio Bittoni）寄發唁電表達哀悼之意，他寫道：「我心懷感激地回想起我與他的私人會面，在會晤期間我感謝他以公正的態度做出重大決定時，展現了人性與遠見卓識，尤其是在攸關這個國家存亡的微妙時刻。」

納波里塔諾與方濟各前任、已故教宗本篤十六世（Benedict XVI）建立了緊密關係，是本篤十六世2013年2月突然退位前少數事先接獲警告的人物之一。

義大利總統通常大多僅屬儀式性職位，但納波里塔諾2011年底運用他的權力幫助國家度過危機，在總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）因為削減開支爭議辭職後，任命歐洲聯盟執行委員會（European Commission）技術專家官員蒙蒂（Mario Monti）領導政府。

兩年後，他突破另一個僵局，在國會選舉未得出結果後，在中間偏左政治人物雷塔（Enrico Letta）任內組建了大聯合政府。

納波里塔諾2006年擔任總統，2013年史無前例地連任第2個7年任期。他2015年以年事已高為由辭職。

納波里塔諾在1950年代初期展開政治生涯，當選義大利與歐洲議會議員，曾任內政部長與國會下議院議長。