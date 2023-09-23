屏東大火，賴清德競選總部24日開箱延期。(曾薏蘋攝)

屏東大火，賴清德競選總部24日開箱延期。(曾薏蘋攝)

屏東大火，賴清德競選總部24日開箱延期。(曾薏蘋攝)

屏東大火，賴清德競選總部24日開箱延期。(曾薏蘋攝)

屏東加工出口區高爾夫球代工廠昨(22日)傍晚發生重大火警意外；民進黨今宣布今天選務行程及24日舉辦黨慶封街活動；蔡英文總統今上午在總統府接見「第61屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」行程，也將針對這次火災事件發表簡短談話。

民進黨今明兩天都有重要選務及黨務活動；據了解，昨天傍晚發生屏東大火，死傷慘重，黨內就開始討論因應，已確定取消跟延期為基調，先由黨主席賴清德在臉書針對火災事件發言；約晚間9時30分確定黨慶、競總開幕延期；至於今天全台原訂安排選務活動不少，也決定取消，但必須與主辦單位、廠商等聯繫，各方確認災情到12點多，發言系統線上互相回報，在深夜12點多做最後確認。

黨中央跟競選總部確認後，深夜，立委也在群組相互提醒告知，要大家不要白跑一趟。黨中央在今早輿情會報再做最好確認所有消息後發布取消及延期訊息。

民進黨原訂24日在北平東路舉辦「挺台灣Stand up!」黨慶活動，蔡英文總統、副總統兼黨主席賴清德將以「雙母雞」之姿，帶領立委參選人同台造勢，當天也安排賴清德競選總部開幕日，蔡賴一同參觀。27日當天則會重返圓山大飯店舉辦創黨先進聯誼餐會。

民進黨黨慶也曾延期舉行，2008年928黨慶，原本訂於於9月27日舉行黨慶晚會「台灣不能沒有你－陽光、草坪、便當野餐會」以及9月28日單車淨灘活動，因薔薇颱風來襲，分別順延一周。