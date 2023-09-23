林心如近年轉做製作人有成，接連推出的《華燈初上》、《她們創業的那些鳥事》、《我的男孩》等都口碑不錯，傳聞她有意退出幕前淡出螢光幕，近日她為宣傳《有生之年》之年被問到此事，大方笑說目前還沒有這打算，可以單純當演員琢磨演藝也是快樂的事情，僅是在等適合的劇本。

繼《華燈初上》後，林心如今年再度推出新作品《有生之年》，但這回她擔任製作人，近日她和編劇杜政哲接受《TVBS新聞網》接受專訪時，被問到有傳言指她可能會淡出螢光幕，將重心放在幕後工作？對此，杜政哲第一時間秒回不答應，林心如則笑說：「不會啦！我還要等你的戲」。

林心如解釋不是每部作品都會讓她想當製作人又當演員，她珍惜過去專注演戲的經驗，目前還沒有放棄打算，至於上次《華燈初上》請到霍建華客串，這次霍建華是否有提出意見？結婚7年的林心如表示，兩人在工作上都會互相加油打氣，也算間接撇清過去的婚變謠言。

林心如上月出席活動時，被問到當天是七夕是否和老公有約？她表示霍建華去大陸拍戲，自己當天的行程就是回家陪女兒，雖然重視儀式感，但相較於2月14日西洋情人節，她覺得落在民俗月的七夕比較不被重視，笑說：「媽媽說農曆七月少出門、多在家比較安全」。