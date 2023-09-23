台中「攝狼」現蹤 偷拍短裙妹辯稱被分手心情不好

台中21歲陳姓男子日前深夜在超商外尾隨1名穿著短裙的王姓正妹，佯裝物品掉落蹲下撿取，侵機以手機偷拍王女裙底風光，詭異行徑讓王女憤而上前質問「是否在偷拍我？」未料他竟爆口「對不起後」拔腿狂奔，王女報案後，警方火速找到陳男，沒想到他除坦承罪行，還辯稱「剛與女友分手，心情不好…」

台中市警二分局永興派出所員警9月13日0時，接獲女子報案稱在北區進化北路上近梅川東路遭陌生男子偷拍，員警知悉後立即擴大偵辦，調閱事發地點附近監視器，發現1名穿著白色上衣的男子行徑怪異，意圖靠近女子背後，趁著四下無人，再假裝蹲下身撿取掉落物，實則同步以手機拍攝女子裙底風光。

其詭異行徑引起女子懷疑，上前質問男子「是否在偷拍我？」男子只說「對不起」就心虛拔腿狂奔逃跑，女子不甘示弱立即追上去，但追逐不到50公尺，男子就消失在巷口。

員警判斷犯嫌逃逸路線，鍥而不捨調閱沿路民間監視器，最後鎖定犯嫌可能活動範圍，發現犯嫌疑似進入某棟出租套房，員警立馬到大樓實施查訪，眼尖發現1男子與犯嫌外觀特徵相符，連忙上前盤查，當下犯嫌看到員警大吃一驚，並心虛表示「想不到這麼快被警察找到」，只好乖乖配合員警返所偵辦，陳男自稱因良心譴責已將偷拍影像刪除。

唯因監視器錄到其犯罪行為，罪證確鑿，陳男只能乖乖認罪，他還辯稱「剛與女友分手，心情不好…」，警方在訊後也依妨害性隱私及不實性影像案移送偵辦。