彰化縣福興鄉68歲老翁楊金陵，本月6日打赤膊騎腳踏車離家後失蹤至今半個月，最後身影出現在雲林縣濁水溪河床，由於老翁出門沒帶錢，又騎腳踏車打赤膊，警消至今已出動近千人次搜尋仍未果，家屬著急懸賞20萬，盼能早日找到老翁。

彰化縣鹿港警分局接獲家屬報後，隨即從楊姓老翁住處起，開始大範圍調閱監視器畫面，逐步比對分析其移動軌跡，從沿海到河邊進行地毯式搜索，更出動空拍機大範圍搜尋，期間一度有消息指出在南彰化社頭、二水等地發現，但最終都未尋獲老翁身影。

由於老翁最後的足跡被發現在雲林縣莿桐鄉，2地距離長達上百公里，以老翁體力要從彰化騎乘到雲林實在有困難，也讓警方相當納悶，彰化、雲林2地警方與消防人員持續搜索，究竟這18天老翁到底能跑去哪裡。

警方表示，從監視器畫面發現老翁在失蹤的第2天就騎腳踏車跨過濁水溪了，一路騎乘到雲林濁水溪河堤旁產業道路，老翁都是打著赤膊，上衣則是放在腳踏車的籃子裡面，特別的是就算下雨老翁也繼續騎乘，最後身影出現在莿桐鄉，自此再無其蹤影。

由於楊翁失蹤至今已長達18天，警消搜尋範圍包括學校、機關、車站、景點與沿海區域，惜都無所獲，家屬著急刊登尋人訊息，表示若有民眾協助找到楊姓老翁，將重賞感謝金20萬元，希望能夠早日找到老翁，讓他早日返家。