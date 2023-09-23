高爾夫球大廠明揚重大公安意外，造成多人死傷，從違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統上發現，該公司曾在2021年、2022年分別發生2次職業災害造成勞工受傷，依違反職業安全衛生法開罰。勞動部職安署組長朱文勇說，目前調查以火調為主，至於重大職災通報等則部分死傷身份仍未確定，也會瞭解是否有申報特定危害化學物質等。

此外，該公司也違反過4次勞基法，並以「延長工時超過法令時間」為主，至少挨罰30萬元。