學生時期有各種校規，管理學生服裝儀容與行為，每所學校幾乎大同小異，但IG粉專雲林點則分享，雲林各校有些奇特的校規，包括考到駕照也不准騎車，禁止學生吃棒棒糖，不能留瀏海和不能尖叫等等，每一項都讓人看了目瞪口呆，也引起網友討論。

IG粉專「雲林點」近日整理出雲林各校的「奇特校規」，土庫高中規定學生不可坐在同一張椅子，且即便考到駕照也不准騎車上學；東和國中則禁止學生吃棒棒糖，且在上課前要閉目靜坐；巨人高中則是不能留瀏海與不能尖叫（男生會興奮）。

另外像是斗六家商規定住宿生外出要寫假單；正心中學則是要求學生將垃圾用剪刀剪碎；揚子高中規定飲料不能放桌上，且有照騎車還是會被記過；水林國中是穿帽T不能露出來；二崙國中規定喝消毒水記大過，且窗簾不能完全拉上；東南國中則是掉進鯉魚塘會被記大過，且塑膠品是違禁品。

西螺農工則有規定說生日不能將人丟進梅花池；蔦松藝校則禁止學生帶3C產品到學校上課；正心高中規定學生不准穿體育服進學校；麥寮國中則是掃地比讀書重要、麥寮高中則是體育課不能跨棟。

貼文引起網友討論，「巨人的奇特校規不只這兩點」、「飲料不能放桌上，也不能放地上，請問是要拿手上」、「揚子有照騎車不行真的超荒謬，又不是每個人家長都能載」、「喝消毒水確定來得及記過嗎？」