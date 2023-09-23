●蘋果周五收漲0.5%，iPhone 15開賣後屢傳捷報，除了預購情況熱絡，各地蘋果直營店也湧現排隊人龍，天風國際知名蘋果分析師郭明錤周五在推特上指出，根據初期的銷售調查，蘋果iPhone在第四季營收與獲利可望輕鬆地實現年增長並優於市場預期。頂規版iPhone 15 Pro Max訂單已上修到3,500萬支，將成為推動第四季iPhone業績增長的主力。

●福特周五收漲1.9%，消息傳出該美國汽車巨頭與發動罷工的全美汽車工人聯合會（UAW）的勞資談判取得進展。

●動視暴雪（Activision Blizzard）漲1.7%。英國競爭與市場管理局（CMA）發布聲明，暗示可能接受微軟收購動視暴雪所提出的最新方案。為了讓英國監管機關點頭，微軟上個月修改了以690億美元收購動視暴雪的協議，擬將動視暴雪的雲端串流權轉賣給法國遊戲公司育碧娛樂（Ubisoft）。

●受惠於中國經濟反彈的跡象，拼多多、京東、理想汽車和百度等在美國上市的中國企業股價收高，漲幅介於2%～4%。阿里巴巴大漲5%，因彭博報導其物流部門菜鳥網絡（Cainiao）最快下周在香港申請IPO。

●亞馬遜跌0.16%，傳美國聯邦貿易委員會（FTC）下周二（9月26 日）將對亞馬遜提起反壟斷訴訟，這是該監管機構今年第4度控告這家美國電商巨頭。