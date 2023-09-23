台灣大指出，熱銷顏色部分，iPhone 15 Pro系列「原色鈦金屬」，深受果粉歡迎，占Pro系列近4成；粉色也很熱門，在iPhone 15和iPhone 15 Plus占比近4成。

台灣大表示，申辦台灣大指定專案月租1,599元、合約48個月，iPhone 15(128G)就能以0元專案價帶回家。11月30日前申辦月租1,399元以上資費搭iPhone 15系列，就有機會抽中「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」(市價約120萬元，共1名)，遨遊亞洲、澳洲、非洲、歐洲、美洲五大洲共9國；喜愛國旅的果粉也有機會抽中「台鐵鳴日號觀光列車雙人遊」(市價超過12萬元，共14名)，享五星鐵道3日遊。

申辦指定專案搭購iPhone 15，同時加購「好速加掛」1Gbps光纖上網方案，最低749元起，除了送1,000元momo幣，5G傳輸量每月最高優惠25GB，再享「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」2倍中獎機會。