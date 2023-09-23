聯準會與英國央行等全國主要經濟體，大都暗示要將利率維持在高檔區，且會持續一段不短的時間。礙於企業借貸成本沉重，進而可能影響到業績之下，為了規避風險，部分市場資金已從歐股撤出。

初步資料顯示，法國與德國商業活動萎縮，歐元區整體經濟可能會在本季出現負成長，並且應該不會很快就會重見成長，因此，對歐元區經濟衰退的擔憂還是存在。

匯豐銀行也認為，利率上升已開始影響到經濟成長。目前對衰退的恐懼有限，除非已見到重大衰退，加上原油價格重新回升，歐洲央行應該更加專心在抑制通膨上，且偏向維持鷹派的調升利率。

經濟數據方面，英國官方資料顯示，在經歷7月多雨的一個月之後，英國部分零售銷售已從8月開始復甦。另外，西班牙國家統計局表示，第2季經濟成長0.5%，7月曾經預估是成長0.4%。

歐元區銀行類股下挫1.4%，荷蘭銀行業者ING以及ABN AMRO（荷蘭銀行）分別暴跌6.4%以及4.5%，部分原因是荷蘭國會議員要對這些金融業者徵收重稅，用來填補政策的財務大洞，像是2024年要提高基本薪資，以及擴大兒童保護等不同的社會福利。