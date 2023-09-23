農業部專案進口雞蛋爭議不斷，農產品貿易商林裕紘頻頻指出農業部專案進口不合理處，但卻傳出遭人威脅，粉專目前已停更，有其他農業粉專批評「請問台灣已經變成哥倫比亞還是墨西哥了嗎？」

文青別鬼扯表示，這段期間好油的表現很精彩。靠著他一個人的努力與勇敢，農業部雞蛋進口專案裡面藏匿的各種荒謬與貓膩，均被好油一吋一吋地掰開，明明可以開放貿易商自由進口、讓市場自行調節供需的事情，為何要特別開「專案」呢？但奇怪的是，檢調迄今毫無動作。這些在野黨也廢到只能在立法院張牙舞爪，對農業部完全沒有半點皮條。

文青別鬼扯說，作為農業專家，好油當然有資格評論。即使不是農業專家，每位中華民國公民也都有資格評論。無論如何，農委會用的是納稅義務人的錢在進口雞蛋，而那些即將被銷毀的5千多萬顆雞蛋，也是要用我們的錢進行銷毀的動作。

文青別鬼扯指出，可悲且可惡的是，好油這陣子從不斷受到垃圾側翼的抹黑，到現在已經演變為對他的人身與家人進行恐嚇了。「我槽，台灣是變成墨西哥還是哥倫比亞了嗎？」

文青別鬼扯最後表示，這不是我們所期盼台灣應有的模樣，也該挺身出來拒絕與對抗如是的抹黑與恐嚇。