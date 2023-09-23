《騎吧！哈林小隊》是哈林（庾澄慶）、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天六人挑戰18天環島1200公里，主打單車環島為主題的實境節目，《全明星運動會》藍隊領隊錢薇娟來探班，加入哈林小隊行列，一起從南投騎到彰化，由於去年才剛動過人工關節手術的錢薇娟，這次騎乘「電動自行車」一起同行，為了激勵士氣大喊「踩起來」！沒想到卻被哈林吐槽說：「就她沒有踩！」
錢薇娟在節目中說：「以前曾和哈林打過籃球，也跟卜學亮主持過節目，這次一起騎車之後，覺得這兩位哥哥現在狀態那麼好，真的很厲害。」
第2位《全明星》黃隊領隊郭泓志來探好友的班，本身是台南人的郭泓志對雲嘉南地區很熟，開玩笑說這次奉錢姐的命令來好好監督小隊一番，但為了收攏人心，先帶哈林小隊去品嚐當地美食，讓吃貨擔當卜學亮大讚這樣就對了，心都被你收買了。
哈林也分享對郭泓志的第一印象說：「本以為郭泓志是一個很酷、高冷的人，這次碰到他之後高冷的形象完全破滅，我有點難過也很開心，因為相處起來很好玩。」
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