屏東縣明揚國際科技公司廠房昨（22日）晚發生爆炸，釀成4名消防員殉職、百人受傷、數人失聯的慘劇。對此，台北市副市長李四川在臉書發文表達悲慟之意，除了關懷死者家屬，同時也難過說出「願天佑我的故鄉」，網友也紛紛留言回應，陳訴心中哀痛。

因失火廠房內放置大量塑膠粒、橡膠等易燃物，4名消防員甫進入火場，就發生爆炸，且惡火持續延燒，直至今天早上6點仍不時冒出陣陣火光。另從熱影響顯示數據可以看到，火場內溫度甚至超過攝氏1000度。

李四川今（23）日在臉書發文表示，哀悼屏東不幸殉職的消防弟兄，同是站在救災第一線的自己，昨晚一直盯著電視媒體看，但傳來的都是消防弟兄不幸的消息，心中非常悲慟與不捨，除對家屬表達哀悼，也請節哀，保重身體。對於失蹤者期望能平安，傷者能早日康復。現場救災的人員，也一定要注意自己的安全。

身為屏東縣琉球鄉中福村出身的李四川最後也衷心期盼的說出，「願天佑我的故鄉，屏東」。

網友看到李四川的貼文後，也紛紛留言傳達對消防員的不捨與感念，「哀悼英勇的殉難英雄，祈願傷者早日康復」、「看到新聞讓人淚目，幾個家庭的破碎，哭乾了家屬的眼淚，心好痛，真的好痛」、「為屏東不幸殉職的消防弟兄致哀！」、「祈求與祝福現有的打火兄弟一生平安順遂」。