屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，警消漏夜搶救，大火持續悶燒至今逾15小時，目前現場仍持續悶燒、黑煙不斷竄出，甚至比稍早的濃煙大量許多，而警消持續灌救中。經過好幾輪的搶救，不少消防人員累癱，簡單卸下裝備在路面躺平休息。

由於爆炸工廠內推放大量塑膠粒、橡膠等易燃物，大火持續延燒，23日清晨現場依舊濃煙密布、直竄天際，清晨5時許甚至冒出陣陣火光，目前至早上10時濃煙仍不斷竄出，據悉，從熱影響顯示，場內的溫度突破攝氏1000多度，救災人員只能布水線持續射水降溫。