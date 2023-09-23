昨天傍晚屏東科技產業園區發生重大火警意外，蔡英文總統在今上午在總統府接見接見「第61屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」行程，也將針對這次火災事件發表簡短談話。總統表示也會稍後南下關心救災進度及探視。

蔡英文今接見時先為大火事件發表談話指出，昨天傍晚屏東科技產業園區發生重大火警事故，事發後第一個時間我就指示相關單位投入救災，屏東縣政府也成立災害應變中心，啟動大量傷患機制，在行政院長陳建仁指揮下，內政部長林右昌跟王必勝也都已在昨天南下提供協助，目前救援行動仍在進行。

蔡英文說，非常遺憾有四位消防人員救災中殉職，她要向殉職同仁及其家屬表達哀悼之意，也請相關單位給予家屬最即時協助，也儘速召開事故調查會釐清事故真相，請第一線全力救災及協助傷患得到最好照顧，也要照顧自身安全，她稍後也會南下關心救援進度及探視慰問。

蔡英文表示，她也要謝謝投入救災及照護的照顧傷患醫護人員，在各自崗位上提供最大協助和支持。