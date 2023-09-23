減重是許多人一生的課題，也因此被迫要與口慾對抗，但營養師表示，有些食物有助利用脂肪、吸附油脂等而養出不易胖的體質，例如黑咖啡、藻類、鮭魚、辣椒、優格、蘋果醋。其中，藻類、蘋果醋還有助於穩定血糖，以預防糖尿病上身。

營養師張宜婷在其臉書粉專表示，有些食物會囤積人體脂肪量，但有些食物能提高脂肪利用率，讓人可以越吃越遠離脂肪，她分享6種能促進燃脂的食物。

1. 黑咖啡

咖啡因可促進新陳代謝，運動前30~60分鐘喝杯咖啡，能幫助燃脂、加速利用脂肪，且含抗氧化劑能促進健康。

2. 藻類

海洋中的藻類富含水溶性膳食纖維，除可穩定血糖、血脂，也能吸附飲食內的油脂，減少油脂被人體吸收的機率。

3. 鮭魚

鮭魚的油脂雖多，但都是有助燃脂的好油。鮭魚富含的Omega-3不飽和脂肪酸，有抗氧化、促進代謝的效用。

4. 辣椒

辣椒內的辣椒素已被證實可以燃燒腹部脂肪，吃辣能提高新陳代謝與體溫，有助代謝熱量、燃燒多餘脂肪。

5. 優格

發酵乳製品能讓益菌在腸道內生長。腸道菌叢若改為好菌為主，除可穩定腸道，也能培養出不易胖的體質，甚至可以促進身體代謝。

6. 蘋果醋

無糖、無添加的醋酸可以改善身體代謝率，且增加胰島素敏感度，因此可助血糖穩定。此外，胰島素敏感度若增加，身體容易轉變為容易燃脂的狀態。