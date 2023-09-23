Just another day for The Cap 👨‍⚖️#AllRise pic.twitter.com/SjFzNMx3re — New York Yankees (@Yankees) September 23, 2023

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）23日在主場締造隊史紀錄，繳出驚人的單場3響炮與4支4「鐵支」，率隊以7比1轟垮響尾蛇。賈吉8月24日對戰國民達成生涯首次3響炮，正好相隔1個月，成為隊史首位單季兩度3響炮的打者。

賈吉首局擊出強勁的二壘打，第3局轟出中外野420呎、擊球初速112.4英里（時速180.9公里）的3分全壘打，苦主是響尾蛇菜鳥投手法特（Brandon Pfaadt）。第5局又輪到賈吉，法特仍是勇敢直球對決，這次賈吉打到反方向，右外野的379呎兩分彈。

海盜今天是跟賈吉卯上了，第7局另一位菜鳥投手瑟康尼（Slade Cecconi）又是正中直球對決，主播在旁說：「我們可以看到3響炮嗎？」話音剛落這球就被賈吉轟上右外野第二層看台，單場3響炮！主場3.9萬名觀眾熱血沸騰，賈吉稍後從休息區出來舉盔向球迷致意。

這也是賈吉本季第2次「鐵支」，他生涯還未締造完全打擊，但是單場3轟、4支長打、6打點可能比完全打擊更具殺傷力。賈吉今年6月接球受傷而缺陣兩個月，累積100場出賽就有35轟、70打點、攻擊指數1.010的超強數據，正如外界預測，在沒有受傷的情況下，他都會是美聯MVP的強力競爭者。