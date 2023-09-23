屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」昨(22日)驚傳爆炸，造成多人輕重傷、勇消不幸殉職。台中市長盧秀燕昨在臉書向不幸殉職的弟兄及家屬表達哀悼，並表示市府做好準備隨時馳援救災、醫療與善後工作，「台中願做屏東的後盾，一起守護國人」。另外，台中消防局已將官網換成黑白色調，表達不捨及哀悼。

專門生產高爾夫球具的屏東明揚國際科技公司22日傍晚5點多發生爆炸，昨天深夜現場爆炸不斷，廠房陷入火海，消防人員一度暫停搜救並撤退，但因廠內仍混雜大量化學氣體惡臭難聞的氣味，清晨救災單位動用大型機具進場清理廠房及車輛，持續搜救中。

盧秀燕貼文指出，已經跟屏東縣長周春米聯繫，表達台中的關心與慰問，也做好準備隨時馳援救災、醫療與善後工作，台中願做屏東的後盾，一起守護國人。她說，在消防弟兄逝去之際，仍有許多消防同仁站在前線搶救受困的國人，我們一同祈願傷者早日康復，屏東平安。雲林縣長張麗善也在該篇臉書貼文留言「希望前線人員一切平安、不要再傳出憾事」。網友也紛紛留言「祈求平安」。