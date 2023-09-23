屏東明揚國際科技公司廠房惡火已造成4名消防員殉職，其中1位消防員陳柏翰之前在基隆信二分隊服務7年多，為照顧母親調回屏東，沒想到本次任務發生憾事。23日上午臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴」貼文悼念前同事陳柏翰，哀傷表示陳是「個性開朗樂觀的190大男孩，是同仁眼裡的開心果。」。

臉書「基隆市消防局-角落消火伴」今日上午貼文哀悼表示，「柏翰，任務結束了，長夜漫漫，最終還是得到令人悲痛的訊息。」屏東明揚公司大火已造成4名消防員殉職，而其中一名殉職消防員陳柏翰曾任基隆市消防局信二消防分隊隊員，貼文表示他個性開朗樂觀，是身高190公分的大男孩，也同仁眼裡的開心果，文末表示任務結束了，也祝福陳一路好走。

不少陳柏翰以前同袍留言哀悼，「小蝦學長，一路好走」、「調回去那麼多年了，卻在新聞聽到你的消息」、「元旦學長一路順風⋯你是永遠的英雄」，台北市議員許淑華也留言表示哀悼與祝福。

而曾擔任信二分隊長、目前調任搶救科長的蘇元鏞說，柏翰非常高，因此大家叫他「190」、「落腳」，因很像藝人小蝦，所以也被叫做小蝦，得知他殉職相當難過也不捨。

蘇元鏞說，「昨晚就一直祈禱，希望有奇蹟。」，得知他失聯，前同事也紛紛為他集氣，希望趕快找到人，沒想到還是發生意外。蘇表示柏翰非常開朗，工作也很認真，尤其到火場也都很盡責，衝火場都跑第一。

蘇強調，陳對媽媽非常孝順，是個孝子。因為他是單親家庭，由媽媽帶大，存的第一筆錢就是帶媽媽出國去歐洲玩10多天，也因為要照顧媽媽，才請調回去屏東。

百福分隊小隊長劉奕榮表示，陳柏翰工作非常認真開朗，也是大家的開心果，對救人救災也都非常有熱忱。