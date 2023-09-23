屏東加工出口區「明揚國際」昨（22）日發生化學爆炸事件，已造成多人死傷。資深媒體人黃揚明今(23日)提到，Google評論留言有網友控訴這是間血汗工廠，但該公司近3年違法合計的罰鍰才30萬元，他感嘆「這就是台灣的勞動法令」。有網友認為，若評論說的缺點都未改善，這次會搞到工廠爆炸就不意外。

黃揚明今在臉書指出，屏東明揚國際科技公司在Google評論的留言中，有部分網友控訴這是間血汗工廠，其中有人留言寫道「血汗工廠強迫加班，本薪只有21150元，加一堆津貼才超過基本底薪，重點是加班費要用本薪算，所以基本上給一點點錢要你做的跟狗一樣，而且還有監視器監視你，一點人性都沒有，搞得像監獄一樣」。該網友呼籲要來工作者三思，「自認奴性強的可以試試」。另外，也有人說道「爛死人的公司，薪資低，環境髒亂而且都是粉塵，塗裝部都是有毒的漆味」。

然而，據勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統資料顯示，該公司已連3年讓員工超時加班而被罰鍰，最近一次是今年7月26日被處分，罰鍰15萬元，近三年違法合計的罰鍰才30萬元。黃揚明感嘆表示，這就是台灣的勞動法令。

該文引來諸多網友議論，並表示「這種血汗工廠全台灣一堆，意外嗎？勞動部有跟沒有一樣」、「如果之前員工有留言『環境髒亂而且還都是粉塵，塗裝部都是有毒的漆味』都未改善，這次會搞到工廠爆炸就不意外了」、「罰的不痛不癢」、「所以調基本工資沒用就是這樣」。