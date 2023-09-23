●美國政府可能停擺的危機升高，白宮預算辦公室周五宣布已經為政府關門制訂應變計劃，包括可能在下周通知部分聯邦政府僱員暫時被遣散。美國國會必須在9月30日午夜前通過預算案，才能避免聯邦政府熄燈關門，但共和黨籍眾院議長麥卡錫迄今仍無法說服黨內保守派支持其提出的撥款法案，並在周四宣布休會至下周二。美國總統拜登周五出席活動時痛批共和黨要為政府停擺承擔全部責任。

共和黨的保守派人士要求麥卡錫下周提出臨時撥款法案供全院表決，並將通過全部12項撥款法案的時間延後1個月，以便有充裕時間討論法案內容，但麥卡錫仍打算在下周二復會後，將12項撥款法案中的4項提交全體表決。

●全美汽車工人聯合會（UAW）宣布，針對「底特律三雄」通用、福特和Stellantis的罷工行動升級，此前該工會已經有近1.3萬名成員參與罷工，升級行動後將再加入5600人。不過，UAW主席Shawn Fain表示，過去一周與福特的談判取得很大的進展，福特最新提出的加薪方案或能滿足工會部分要求。

●標普全球公布，美國9月綜合採購經理人指數（PMI）初值為50.1，重新站回50榮枯分界線之上，顯示美國經濟仍然強韌。美國9月製造業PMI初值為48.9，高於市場預期（48）和8月終值（47.9）。服務業PMI初值為50.2，略低於市場預期（50.6）。

●周五紐約11月期油收漲0.44%，報每桶90.03美元，盤中最高升至91.33美元，本周幾近收平，微漲0.01%。倫敦布蘭特期油周五下跌0.03%，收在每桶93.27美元，本周收跌0.7%。聯準會可能再度升息不利於經濟與原油需求前景，使油價連漲3周的升勢畫下句點。

●美國相對強勁的經濟和聯準會可能再次升息給美元帶來提振，周五美元指數尾盤上漲0.22%，報105.59，盤中一度下跌0.04%，報105.318；本周上漲0.3%，連漲第10周，創下近10年來的最長記錄。日本央行堅守超寬鬆政府不變，日圓尾盤跌0.53%，報148.375兌一美元，盤中最低跌至148.42。英國經濟數據疲弱，英鎊貶值0.47%，報1.2237美元。

●美國債息回落帶勳國際金價反彈，周五紐約12月期金漲0.31%，報每盎司1945.6美元，本周收跌0.03%。