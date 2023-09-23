亞洲規模最大的綜合性運動賽事「亞洲運動會」(簡稱亞運)，9月23日至10月8日於杭州舉行，本屆賽事舉辦40個運動種類，我國共計逾500名選手，參加33種運動項目，台灣運彩除了呼籲大眾齊心為中華健兒加油之外，也將提供多項運動種類投注，玩法還包含冠軍及特別項目等，更祭出抽現金好康活動！

4年一次的亞運，2022年原本要舉辦第19屆，因新冠疫情延至2023年。本屆中華隊參加種類，包含水上運動(游泳、長泳)、射箭、田徑、羽球、棒壘球(棒球、壘球)、籃球( 5 x 5 籃球、 3 x 3 籃球)、拳擊、輕艇(靜水競速、曲道標竿)、運動舞蹈(霹靂舞)、龍舟、自由車(場地賽、公路賽、登山車)、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操(競技體操)、柔道、卡巴迪、武藝運動(空手道、克拉術、柔術)、智力運動(圍棋、象棋、西洋棋、橋藝、電子競技)、划船、橄欖球(7人制橄欖球)、滑輪運動(滑輪溜冰、滑板)、射擊、運動攀登、桌球、跆拳道、網球(網球、軟式網球)、排球(排球、沙灘排球)、舉重、角力、武術及帆船。

中華健兒在國際運動賽事經常傳出捷報，尤其在2020東京奧運擁有良好表現，奪牌項目為羽球、舉重、柔道、體操、射箭、桌球、高爾夫、空手道、跆拳道、拳擊及棒球，而這些也都將是亞運的奪牌重點，值得國人關注。

國家運動推手的台灣運彩，這次將依本屆亞運賽程提供棒球、籃球、足球、網球、排球、羽球、桌球及電子競技等運動種類的投注；更推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」，活動期間為即日起至10月8日，凡於活動期間內投注運動彩券實體單張或線上投注單筆滿1,000元，上網登錄後，即可獲得一次抽獎機會。抽獎獎項為中華隊每獲一面金牌，就抽出現金5萬元一名；每獲一面銀牌，抽現金3萬元一名；每獲一面銅牌，抽現金2萬元一名。活動詳情與抽獎登錄，請至台灣運彩官網查詢。

台灣運彩祭出抽現金抽獎活動，邀您齊心為中華健兒加油。(台灣運彩提供)

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