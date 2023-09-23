核戰威脅重新回到世人眼前！美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導指，有衛星圖像顯示，涉身地緣政治紛爭的俄羅斯、中國和美國等3個核大國的核設施近幾年動作不斷，核武發展並沒有靜止。

CNN於22日報導指，俄中美3國的核試驗場地近年來都增加了一些新的設施和新的隧道，而這些變化主要發生在3國的主要核試驗基地，譬如中國偏僻的新疆地區、俄羅斯的北冰洋地區和美國的內華達沙漠地區。

報導引用國際研究中心負責核不擴散研究的專家路易士（Jeffrey Lewis）的話說，衛星圖像發現，在最近3至5年間，上述地區增加了新的隧道、公路和儲存設施，進出車輛明顯增多。「很多跡象表明，俄羅斯、中國和美國可能會恢復核子試驗」。

報導指，自1996年核大國簽署《全面禁止核武器試驗條約》禁止進行地下核試驗以來，核大國都停止了相關活動。中國和美國也簽署了該條約，但還未得到最後批准。

曾任情報分析師的美國退役空軍上校萊頓（Cedric Leighton）在認真研究三大國核試驗場地的圖像後表示，「很明顯，俄羅斯、中國和美國三國不僅在核武庫更新方面投入了大量時間、精力和資金，而且還在準備進行核試驗所需要的各種活動」。

分析人士表示，這些擴建可能會引發核試驗基礎設施現代化的競賽，而美國與中俄兩個威權政府之間缺乏信任。路易士表示，「核試驗的威脅在於它加劇了美國與俄中之間日益加劇的軍備競賽」，但其結果是，儘管我們花掉了巨額的資金，也並沒有因此而變得更加安全。

報導指，分析人員還注意到俄羅斯在北冰洋群島的諾瓦紮姆利亞（Novaya Zemlya）核試驗場正在擴建。今年8月中旬，俄羅斯國防部長紹伊古視察了這個基地，引起外界關注。

蘇聯時期，該試驗場共進行了130次核試驗。衛星圖像顯示，從2021年到2023年，諾瓦紮姆利亞核試驗場進行了大規模的擴建，有新的船隻和新的集裝箱抵達了這個港口，且道路在冬季保持暢通，北極山脈深處還挖掘了隧道。

報導另指，商業衛星圖像顯示，在美國內華達國家安全基地的地下設施在2018年至2023年進行了大規模擴建。負責該基地的美國能源部國家安全管理局稱，實驗室主要進行「亞臨界」核子試驗。

美國政府問責辦公室（GAO）在8月發佈的一份報告中說，美國將在內華達試驗場增加兩台設備，用於「亞臨界試驗中測量金屬鈈的新數據」。報告指，相關設備和基礎設施改進大約需要25億到26億美元，預計在2030年完成。

美國國家安全委員的一名發言人對CNN表示，內華達試驗場設施的擴建可能會引發莫斯科和北京的擔憂，認為華盛頓可能正在準備進行核試驗。雖然它們可以從衛星圖像中看到這一發展，但它們無法獨立驗證內部在做的事情。

報導指，美國上次進行地下核子試驗是在1992年。路易士表示，美國長期以來一直保持隨時準備進行核試驗的狀態，以便在其競爭對手有一方首先採取行動時作出反應。「美國的政策是，隨時準備在相對較短的時間內進行核子試驗，大約需要6個月」。