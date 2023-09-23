【屏東工廠爆炸】屏東惡火4消防員殉職！侯友宜默哀一分鐘 悲憶「八仙塵爆」：新北警消隨時支援 @ChinaTimes ​

專門生產高爾夫球具的屏東明揚國際科技公司22日傍晚5點多發生爆炸，造成4名消防員殉職，百人受傷，傷亡人數仍在上升。國民黨總統參選人侯友宜上午出席早已排定的2030AI教育年會論壇，不過在開始發表AI教育願景前，侯以6分鐘演說，悼念英勇殉職的警義消、民眾，侯友宜表示，新北市警消及醫護人員已待命，只要中央一聲令下，立即前往屏東支援。隨後並邀請台下觀眾一同肅立默哀一分鐘。

侯友宜原訂晚間要參加立委羅明才大文山區聯合後援會成立大會，不過因屏東大火還在救援，因此侯宣布取消晚間行程。不過上午的2030AI教育年會論壇早先就已排定，因此仍照常出席。

侯友宜在發表AI發展相關談話前，先以6分鐘演說悼念屏東大火逝者，侯說，昨天晚上屏東市的明揚國際科技公司因為一個火警，出動消防同仁到現場搶救，英勇的消防弟兄以及義消們，在現場搶救的過程當中，到現在為止，總計已經殉職4位消防弟兄，還有2位民眾死亡，也造成4位失聯，99位受傷，其中有10位消防一位義消。

侯說，昨晚一開始接到這個訊息，他立即請新北市消防弟兄以及醫療團隊待命，因為經過當年新北市八里區的88塵爆，在搶救過程嚴重燒燙傷，造成死亡機率很高，因此這次新北市團隊，一直在待命，只要中央一聲令下，團隊立即前往屏東救援。

侯感慨，台灣很小，台灣面對安全的威脅不管是國家安全或是公安、消安，都要靠大家齊心齊力守護這塊寶島，尤其他是警察出身，也當過警大校長，這些消防弟兄很多都是他的學生。也因為同樣的出身，今天聽到這樣的噩耗，這麼多人傷亡，「我要在這裡向英勇殉職的消防弟兄及家屬，獻上我最高的敬意及哀悼，在這個事件不管是我們的消防弟兄或民眾，但願逝者安息，生者早日康復。」

侯最後說，藉這樣的機會，請大家肅立，為這些英勇殉職的消防弟兄，以及傷亡民眾、警消們，用肅穆哀悼的心情，祈禱每個亡者安息，傷者早日康復，「請大家肅立默哀一分鐘。」