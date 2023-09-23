全球2024年經濟景氣仍難準確預測，樂觀地來看，儘管經濟表現不會快速大幅成長，但隨著美國升息結束、縮表延後，市場認為目前經濟硬著陸的機率不大，可能是軟著陸或者偏向不著陸；而新興市場如:台灣、巴西、印度與東南亞等地特色產業各自有成長空間，台灣偏向創新科技類別、巴西與印度受惠原物料與對外貿易逐漸有起色。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰認為，只要美國利率不再快速攀升，對科技股評價面的壓抑與負面衝擊將大幅降低。就投資方向而言，全球AI新科技的成長趨勢仍以年複合成長率達38%的速度成長，當然隨著AI應用的開發，帶動算力、算法和平台形成一個重要的AI生態圈，帶動上下游相關廠商的成長，台灣高科技產業也將因此AI發展受惠。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，以目前情況來看，市場預測聯準會仍有機會升息一至兩碼，至於明年是否會降息，仍待市場狀況與經濟數據判讀，在這樣的前提之下，利用價值投資的角度布局兼具股票與收益性的特別股基金，不僅可以擁有股息收益，還能降低投資組合波動度，實為較佳的投資方式之一。

除了股票外，富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦認為，在當前的利率環境中，非投資等級債券(以美銀美林高收益債券指數為例)，殖利率水準約在8.5%-9.0%之間，對市場波動具有良好的緩衝空間，也是投資人尋求收益機會的標配，為投資組合中不可或缺的投資標的之一，建議投資人不妨可以趁勢入場，並長期持有。

相較於非投資等級債券，投資等級債券擁有更高評級，富蘭克林華美全球投資等級債券基金經理人殷棋認為，美國聯準會升息的腳步接近尾聲，市場利率高達5.5%以上，短期內應該利用全球短天期投資級債券來做資產配置核心的部位，除了可以對抗通膨壓力，相對來說亦可以協助投資組合降低波動、增加收益率；過往負面徵兆出現後，聯準會才會快速下調利率，但投資市場早已受到衝擊，利用投等債的穩健特性，有助於投資人大幅降低高利率帶來的潛在經濟風險。