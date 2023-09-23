屏東明揚國際高爾夫球工廠昨（22）日晚間突然發生爆炸，釀成至少3名消防員殉職、逾百人受傷、數人失聯的慘劇。事實上，消防弟兄工作環境危險性高，幾乎可說是「拿命換薪水」，工作天幾乎全天24小時待命，不少網友認為他們的薪水實在太低。

根據公職王網站資料顯示，如果考過一般警察特考三等，消防警察人員和行政警察人員的薪水約落在7萬至7萬8000元，如果僅考過四等，薪水則低一些，約落在5萬9000至6萬7000元，要注意的是，上述特考是給一般民眾報考，僅限非警校畢業者報考。

《ETtoday》先前報導，一般新進的消防隊員薪水近6萬元，實際算起來，一個月平均工作15天（出勤一天隔天休假），而且工作天幾乎24小時待命，時薪算下來才大概166元，此外，還必須要上課、考試、拿證照，會基本的修車保養技術，相當辛苦。

網友紛紛表示，「工作內容有死亡風險，這個薪資我覺得太低」、「薪水偏少，拿命在賭，而且還要面臨創傷症候群」、「說好的消防設備更新呢」。