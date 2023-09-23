星座專家篠安老師分析9／24～9／30運勢，這周29日滿月將發生在牡羊座，30日遇到金天四分的星象格局，在愛情與人際關係方面，渴望更多自由並厭倦現有的情感包袱。各星座運勢方面，射手工作上靈感湧現；巨蟹留意破財危機；天蠍當心健康，可能重感冒或舊疾復發。

▍牡羊座

本周隨著滿月進入牡羊座的自我認同領域，可能會對自我產生懷疑，人際關係上無法接受他人的觀點；受到金天刑剋星象的影響，在親密關係上渴望更多自由，也希望對方能給更多體諒。

▍金牛座

本周隨著滿月牡羊進入金牛座的深層潛意識領域，夜晚難以入眠，或是半夜多次被夢境嚇醒；受到金天刑剋星象的影響，不希望家人過於干涉私事或感情，也會刻意與他們保持距離。

▍雙子座

本周隨著滿月牡羊進入雙子座的人際組織團體領域，將會花更多時間經營人際關係，也特別在乎在朋友心目中的地位；受到金天刑剋星象，可能會有較多負面的影響。

▍巨蟹座

本周隨著滿月牡羊進入巨蟹座的事業地位領域，將會得到女性主管的關注，可以藉此分享在事業上遇到的問題與瓶頸；受到金天刑剋星象的影響，財務上要留意可能會有投資損失或意外破財。

▍獅子座

本周隨著滿月牡羊進入獅子座的心靈提升領域，可以到外縣市走走，假日安排2天1夜的行程，放鬆過去一個月的壓力；受到金天刑剋星象的影響，可能會對現有的工作感到生厭。

▍處女座

本周隨著滿月牡羊進入處女座的深層安全感領域，直覺力將大幅度提升，但也誘發玻璃心，容易放大另一半的言語，產生較大的情緒波動；受到金天刑剋星象的影響，本周上課、進修無法專注。

▍天秤座

本周隨著滿月牡羊進入天秤座的親密關係領域，十分渴望另一半能顧及你內心的感受，會抱怨對方不夠細心與體貼；單身者有機會遇到知心的對象。受到金天刑剋星象的影響，雖有桃花卻不敢貿然行動。

▍天蠍座

本周隨著滿月進入天蠍座的身體健康領域，可能因身體疲弱或工作過度導致抵抗力低落，發生重感冒或腸胃炎，舊疾也可能復發；受到金天刑剋星象的影響，另一半將遇到工作上的瓶頸而尋求協助。

▍射手座

本周隨著滿月進入射手座的戀愛創造領域，靈感不斷湧現，此時是投入創造與撰寫企劃文案的好時機，可隨手準備筆記或用手機記錄突發的靈感；受到金天刑剋星象的影響，在工作中將遇到新的挑戰。

▍摩羯座

本周隨著滿月進入摩羯座的居家生活領域，渴望得到家人更多關注與關心，也會想起童年回憶，或造訪孩童時期去過的場所；受到金天刑剋星象的影響，投資上要避免受騙上當。

▍水瓶座

本周隨著滿月進入水瓶座的溝通表達領域，文思泉湧，可以記下本周生活點滴，將會有意想不到的收穫；受到金天刑剋星象的影響，感情因受到家人干預而感到不滿。

▍雙魚座

本周隨著滿月進入雙魚座的金錢正財領域，可能會有情緒性的消費，或暴飲暴食紓解心情；受到金天刑剋星象的影響，本周無法專注在工作上，或過於把焦點放在與同事交流八卦。