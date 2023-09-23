屏東科技產業園區明揚國際廠房22日發生爆炸，火場23日持續悶燒，即使救災單位加派人手，並動用重型怪手等進行開挖火場，但上午10時濃煙轉為更加濃烈，消防人員又擴大火線，持續灌水降溫。

由於爆炸工廠內推放大量塑膠粒、橡膠等易燃物，大火持續延燒，23日清晨現場依舊濃煙密布、直竄天際，清晨5時許甚至冒出陣陣火光，至今天早上10時濃煙仍不斷竄出，據悉，從熱影響顯示，場內的溫度突破攝氏1000多度，救災人員只能布水線持續射水降溫。

明揚國際火場高溫逾千度 上午「濃煙轉遽沖天，擴大水線灌救。(黃子明攝)