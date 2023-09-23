日本對於糖尿病的稱呼原本使用漢字「糖尿病」，但日本糖尿病相關團體22日提案，希望未來改用英文病名Diabetes的片假名書寫。

日本放送協會（NHK）報導，由專科醫師組成的日本糖尿病學會，以及患者組成的日本糖尿病協會22日共同召開記者會宣布提案。

糖尿病是一種血糖長期高於標準值的狀態，若惡化恐導致腎臟病，或失明、神經障礙等併發症，日本的糖尿病患者約有1000萬人。

相關團體表示，目前「糖尿病」的病名恐會誤導，因許多患者其實尿液裡並沒有糖，病名無法正確地表現出症狀。其次是「尿」會給人不潔的印象，恐會因此產生誤解與偏見，因此他們思考以新的方式稱呼這項疾病。

協會理事長清野裕理表示，「糖尿病這個名稱在科學上有疑問，也讓患者不喜，因此我們大膽考慮改用世界的共通語言來稱呼」。

日本經濟新聞報導，相關團體從今年1月開始思考新名稱，原本的候補包括DMS、「糖代謝症候群」等，但最後結論是希望改用Diabetes的片假名書寫，不僅在學術上正確，也較容易被國際接受。日本對於外來語一般用片假名標示。

相關團體將舉辦研討會，討論變更的必要性與新稱呼的適當性，如果提案獲得採用，將研議先用片假名加註「糖尿病」，以新舊並陳的方式呈現病名。

由於疾病名稱很難立刻正式變動，相關團體表示，希望先在相關疾病宣導活動中使用新名字，未來一年算是過渡期，將引導政府、病患，以及社會大眾逐漸使用新名稱。