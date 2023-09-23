據新華社報導，杭州第19屆亞運會今天晚間將在萬眾期待中盛大開幕。這是繼1990年北京、2010年廣州之後，亞運會第三次在中國大陸舉辦。在西子湖畔、錢塘江邊，從競技到文化，從科技到生活，杭州亞運會亮點滿滿。

看點一：中國軍團金牌獎牌成色幾何

在杭州亞運會上，45個亞奧理事會成員全部報名參賽。自1982年第九屆亞運會開始，中國體育代表團已連續十屆獲金牌總數第一。本屆亞運會中國代表團共有886名運動員參賽，問鼎金牌榜和獎牌榜沒有懸念，更值得關注的是金牌和獎牌的成色。

由於杭州亞運會延期一年，2023年不僅是亞運年，同樣是巴黎奧運會的資格賽年，這對各支隊伍的備戰和參賽帶來了新挑戰。在距離巴黎奧運會只剩不到一年的情況下，本屆亞運會也將成為一場「模擬考」。因此，在關注名將如何閃耀賽場、新秀能否挑起大梁的同時，更要看中國隊在優勢項目上能否頂住衝擊、薄弱項目能否取得突破、三大球（籃球、排球和足球）戰績成色幾何。

相對來說，日本與韓國的第二名之爭更具懸念。經過東京奧運會的洗禮，日本隊仍處於「奧運紅利期」，本屆亞運會表現如何，也能讓人一窺其巴黎奧運會的實力與前景。另外，有哪些代表團能創造自身歷史、能否有更多代表團登上獎牌榜都值得關注。

看點二：誰會是「多金王」？能破幾項世界紀錄？

歷次大賽都會誕生「多金王」，無論是美國泳將菲爾普斯在北京奧運會摘得8金，還是中國泳將汪順在陝西全運會上奪得6金，都成為該屆賽事的經典一幕。從歷史和項目特點來看，游泳是最有可能產生「多金王」的項目，中國「蝶后」張雨霏將參加7個小項的角逐，25歲的她有望成為亞運「多金王」。此外，田徑、體操等項目也有產生「多金王」的可能。

在亞運會上破世界紀錄？這並不是天方夜譚。游泳、舉重、射擊、射箭、攀岩等項目的賽場上，世界紀錄都有被改寫的可能。各界都在期待，到底誰能在杭州超越極限？

除了極限和紀錄，巔峰對決同樣不容錯過。在羽毛球、乒乓球、霹靂舞等賽場上，都會有世界級的碰撞。

看點三：老將怎樣續寫傳奇 新人怎樣橫空出世

作為亞洲最高水平的綜合性賽事，亞運會向來明星雲集。杭州亞運會也是星光璀璨，其中不乏參加過三、四屆亞運會的傳奇選手。無論是如大陸舉重女將鞏立姣、大陸桌球一哥馬龍等仍能摘金奪銀的高手，還是已不在競技巔峰的烏茲別克體操運動員丘索維金娜等老將，他們都將奮力在杭州續寫傳奇。

有老將延續榮光，也會有新人大放異彩。每屆亞運會都會有新人橫空出世，並由此踏上閃耀世界的征途。本次亞運會上將有大量「00後」選手上演亞運「首秀」。他們將在哪些項目上製造冷門？他們將以何種姿態挑戰名將、超越自我？無論如何，年輕人創造的亞運會「名場面」值得期待。

看點四：文化交流互鑒 文創誰能「出圈」

亞運會不僅是運動健兒爭金奪銀、展示自我的舞台，也是各國各地區文化交流互鑒的平台。亞運會設有武術、藤球、板球、克柔術、卡巴迪等代表不同地域體育文化的特色項目，獨特的賽制和文化將在這場盛會上綻放各自的光彩。

在杭州亞運會上，中國傳統文化和美學也將掀起一股傳播熱潮。杭州擁有三大世界文化遺產：良渚古城遺址、京杭大運河、西湖，以及數不清的文化典故。這些元素與亞運會深度融合，盡顯開放包容的東方審美，也為孵化熱門亞運文創產品提供了豐富的資源。杭州亞運會會有哪些特色文創產品走紅「出圈」，能否產生像「冰墩墩」那樣的現象級符號和產品？

看點五：數位亞運拓寬想象空間

首創「數位火炬」、境外「電子錢包」首次在境內「無縫對接」、創建「1＋6」一體化數字辦賽服務平台、首條5G-Advanced萬兆網路走進現實……作為史上首屆提出智慧辦賽理念的亞運會，杭州亞運會成為中國尖端數字技術發展的展示窗口。

據透露，今天（23日）舉行的開幕式上，一億多名來自世界各地的「數位火炬手」，將形成一個具象的數位火炬手，從錢塘江踏浪而來，到達「大蓮花」上空後，與現場的六棒火炬手共同點燃主聖火。

賽事期間，通過一站式數位觀賽服務平台「智能亞運一站通」，能便捷地獲得「食、住、行、游、購、娛」及購票等服務。使用10種境外電子錢包的境外遊客，更可直接使用本地電子錢包便捷掃碼消費，杭州亞運會將進一步推動亞洲移動支付互聯互通。

在這裡，不管是競技、文化，還是科技、生活，都具有充分的想象空間。