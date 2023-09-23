大自然的神奇無所不在！美國阿拉斯加一位旅館老闆日前出門釣魚，在溪邊捕獲一尾全身橘色斑點的少見魚類，宰殺後發現魚肉竟然是藍色的！他把這個驚人的發現上傳到社群平台，引發網友熱議。

福斯新聞網（Fox News）報導，阿拉斯加漁民切梅萊克（Joe Chmeleck）釣到的魚名為「長線六線魚」（rock greenling），主要分布在北太平洋沿岸，從洛杉磯北部概念岬（Point Conception）到阿拉斯加白令海可看到蹤影。

這種魚的長得很特別，身上的鱗片顏色不一，從棕色、紅色、橘色到綠色都有，讓牠們可以和周遭的岩石融為一體，嘴巴和魚肉則是呈現藍色或藍綠色。

切梅萊克說，經過烹調後，魚肉漸漸由藍轉白，味道嚐起來就像鱒魚，讓他不禁直呼「大自然真是神奇。」

Weighing only up to 2 lbs., rock greenlings may not sound like an impressive catch. But once you see one, it’s clear these little fish are worthy of the chase. Would you eat it? https://t.co/dNbUGpfNi5 — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) September 20, 2023

照片PO上網後也引發網友熱烈回應，不少人表示，過去從來不知道有這種魚存在，紛紛大讚「好驚人」、「超漂亮」。科學家指出，長線六線魚主要以海蟲、甲殼類動物或小型魚類為食物，通常可以長到60公分長，重量大約0.8公斤。而牠的身體之所以會呈現藍色，是因為分泌一種綠色膽汁「膽綠素」所造成。