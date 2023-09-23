美國檢方今天指控民主黨重量級聯邦參議員梅南德茲（Robert Menendez）收賄和勒索，並說在他家中起出金條和數十萬美元現金。梅南德茲遭起訴後暫卸參議院外委會主席職務。

法新社報導，美國聯邦檢察官提出多項指控，司法部在其中一項指控中表示，梅南德茲曾向埃及政府提供敏感情資，為的是協助一名埃及裔美國商人保護他的壟斷權。

這是這位69歲新澤西州政壇大老8年來第2度面臨貪汙起訴，可能有影響他的國會議席和民主黨在參議院的微弱多數之虞。

梅南德茲遭起訴後，隨即「暫時」卸下參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席一職。這個職位讓他對美國外交關係具有重大影響力。

紐約曼哈頓聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）表示：「這位參議員和他的妻子收受數十萬美元賄款，換取參議員梅南德茲利用他的權力和影響力來保護這些商人且使之致富，並讓埃及政府受益。」

梅南德茲在聲明中表示這些指控「毫無根據」，並形容這次的起訴是對他和他妻子娜汀（Nadine Menendez）的人身攻擊，娜汀也被起訴。

梅南德茲說：「他們曲解了一個國會辦公室的正常工作。」他說：「這場行動的幕後黑手不過是無法接受一個出身卑微的第一代拉丁美洲裔美國人能夠成為一名美國參議員，而且任職表現優異卓越。」

● 現金、金條與賓士

檢方表示，他們在梅南德茲的新澤西州家中和他妻子的保險箱中起出超過50萬美元的現金，據稱這些現金是來自3名向他求助的新澤西州商人。大部分現金都裝在信封和盒子裡，並藏在他們家的周圍，有些還塞在印有他名字的外套裡。

檢方也起出價值約15萬美元的金條，還有其中一名商人贈送的一輛豪華賓士（Mercedes-Benz）敞篷車。

檢方說，他們有證據證明梅南德茲和妻子當時收到金條時，他曾在谷歌（ Google）上搜尋查看金條價值多少錢。

起訴書說，梅南德茲收錢來幫助保護其中兩名商人免受司法部調查，並幫助第3名商人、埃及裔美國人哈納（Wael Hana），讓他獲得埃及政府授予的商業壟斷權。起訴書寫道：「其他行徑還包括梅南德茲提供敏感的美國政府情資，並採取其他秘密援助埃及政府的行動。」

梅南德茲夫婦、哈納，及另外兩名商人烏力貝（Jose Uribe）和戴比斯（Fred Daibes）被控犯下兩項賄賂和欺詐罪。梅南德茲夫婦也被控勒索。

如果罪名成立，最嚴重的指控最高可處20年有期徒刑。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聲明中表示，梅南德茲「一直是一名盡職的公務員」，「他有權獲得正當程序和公平審判」。

● 二度貪汙起訴

梅南德茲自2006年起擔任聯邦參議員，在此之前擔任聯邦眾議員14年，30年來一直是國會的民主黨中堅分子。

他是古巴移民之子，在擔任參議院外委會主席期間，一直強烈反對與古巴卡斯楚（Castro）政權關係正常化。

他也反對委內瑞拉和中國等專制政權、阻止與土耳其的軍火協議，並大力支持以色列。

他2015年被控收受私人航班、豪華假期的賄賂，以及超過75萬美元的非法競選捐款。但3年後，由於陪審團陷入僵局無法對此案做出裁定，這些指控遭到駁回。

● 爭取連任

他明年料將競選參議員連任，目前尚不清楚新的起訴將如何影響他在新澤西州選民心中一度堅不可摧的地位。

梅南德茲今天在聲明中說：「在此懇請我的支持者、朋友和整個社區回想一下檢方在其他時候搞錯的情況，懇請大家保持判斷力。」