一名51歲女子平常以蒸煮食物為正餐，自認飲食很清淡，日前健檢卻發現，血液檢查顯示多項不合格，尤其膽固醇明顯超標，進一步檢視其飲食才得知，女子常吃水煮餃子或清蒸肉包裹腹，其內餡富含飽和脂肪酸的油脂，成為釀禍主因。

北投健康管理醫院營養師邱佳慧表示，上述女子因工作忙碌，一周有4~5天都是吃水煮餃子或清蒸肉包當作一餐。許多人也與該女子一樣，認為只要味道清淡，都是健康飲食，但事實上，包子、水餃多用豬五花絞肉當作內餡，為了讓口感鮮嫩多汁，製作時還會提高肥肉的比例，讓人默默吃下富含飽和脂肪酸的油脂。

邱佳慧表示，飲食中若攝取過多含有飽和脂肪酸的油脂，容易使膽固醇沉積在血管壁，導致血管壁增厚、血管彈性降低、形成動脈粥狀斑塊堆積，會導致心肌梗塞、腦中風、高血壓、周邊血管疾病發生。然而，脂肪也是構成身體細胞的重要成分，且能保護臟器，民眾日常仍需攝取油脂。她提供4個保護心血管的方法。

1. 選擇好油、減少動物性油脂攝取

動物油（如豬油）含較多飽和脂肪，易使血中低密度脂蛋白增加，增加心血管疾病風險。因此，油品應選芥花油、橄欖油、苦茶油、酪梨油等單元不飽和脂肪酸的植物油，有助於降低血中低密度脂蛋白，並增加高密度脂蛋白。

2. 多吃蔬菜

蔬菜富含植化素、礦物質、抗氧化物，有助於降低膽固醇、抗發炎及減少自由基，保護心血管。

3. 多吃豆類及豆製品

豆類為植物性蛋白質、零膽固醇，且油脂含量相對肉類低，是心血管疾病風險者不錯的選擇。

4. 營養品補充

雖然健康飲食仍鼓勵多吃原形食物、低油少鹽，但對於生活忙碌的外食族而言，補充營養品也是不錯的選擇。